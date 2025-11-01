amiga-news ENGLISH VERSION
07.Nov.2025
Charlie Balogh (Mastodon)


 Warp 560/Warp 1260: Firmware Pack 1.768
CS-Lab stellt ein Update der Firmware für die hauseigenen, 68060-basierten Warp-Turbokarten zur Verfügung. Neuerungen im Warp Firmware Pack 1.768:
  • Redesigned L2 cache
    • 6-way associative – much more flexible, much less index collisions
    • reduced latency ~8% read speed improvement / ~25% write speed improvement
    • sysspeed Fast2Fast16 mem copy 270% improvement
    • 50% more cache memory – now 96kB
    • bustest memory speed compare download
  • new ARM embedded OS: Eclipse THREADX
  • new ARM USB stack: Eclipse USBX
    • better HID support
    • ~30% faster mass storage on Warp560/1260/1240
    • limited HUB support (multiple mass storage devices not supported yet)
  • Added Warp early boot menu (hold MMB or RMB during reset)
  • MHI support – hardware MP3 16bit playback with 10band equalizer
  • v1.766
    • Fixed a spurious boot menu bug that was present in version 1.765
  • v1.767
    • Fixed an MHI driver crash on AmigaOS 3.1
  • v1.768
    • Fixed boot-from-SD after power-up on Warp560
    • Fixed too short IRQ pulse for the WiFi module
(dr)

[Meldung: 07. Nov. 2025, 06:22] [Kommentare: 0]
