|07.Nov.2025
| Theaterstück: "Monkey Island - Ich will Pirat werden" im April 2026 in Halle
Im September hatte der Chaos Theater Club eine Finanzierungskampgane gestartet, um das bereits im Jahr 2014 aufgeführte Theaterstück "The Secret of Monkey Island" erneut, dieses Mal im Steintor Varietés Halle (Saale), auf die Bühne zu bringen (amiga-news.de berichtete).
Dies ist gelungen und ab sofort kann man für den 16. bis 19. April 2026 bereits Tickets erwerben. (dr)
[Meldung: 07. Nov. 2025, 06:43] [Kommentare: 0]
