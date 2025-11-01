|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|07.Nov.2025
Discord
| Apollo-Team: Veröffentlichungsplan und Projektinformationen
Pressemitteilung
Apollo Vampire Lair - Bericht November 2025
Hallo Vampire, hier ist das November-Update. Wir haben jetzt 230 Vampire in unserem Lair und es werden immer mehr! Wenn Sie noch kein Mitglied sind, besuchen Sie bitte Apollo Vampire Lair, um Zugang zu spannender Apollo-Software zu erhalten und gleichzeitig die Entwicklung von Apollo-Software zu unterstützen!
Neuigkeiten
Wir befinden uns weiterhin in Verhandlungen mit Microids über die Lizenzierung von Robin Hood für Apollo V4-Geräte / Amiga 68K-Geräte. Aufgrund der Gespräche zu Beginn dieses Jahres gingen wir davon aus, dass wir direkt nach dem Sommer eine Einigung erzielen würden. Aufgrund eines Wechsels der Kontaktperson hat sich der Fortschritt jedoch verlangsamt und ist etwas komplizierter geworden. Infolgedessen wird die derzeit geplante Veröffentlichung der Vollversion von Robin Hood - Legend of Sherwood am 1. Dezember 2025 verschoben. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Verhandlungen auf die Lizenzrechte für das Spiel Chicago 1930 ausgeweitet wurden, das auf derselben Engine wie Robin Hood basiert. Wenn wir eine Einigung erzielen können, werden wir auch die Lizenzrechte für Desperados anstreben, um die Serie zu vervollständigen.
Veröffentlichungsplan
[Meldung: 07. Nov. 2025, 19:59] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.