|07.Nov.2025
Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz
| AROS: Betaversion des 32-Bit-Emulators für 64-Bit
Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz hat eine erste Betaversion des 32-Bit-AROS-Emulators für 64-Bit veröffentlicht. Damit können einige der vorhandenen 32-Bit-Programme unter 64-Bit ausgeführt werden, was die Softwarebasis bereichert, bis native 64-Bit-Anwendungen verfügbar sind. 32-Bit-Software läuft mit voller Geschwindigkeit direkt auf der 64-Bit-CPU und ist vollständig in das 64-Bit-Betriebssystem integriert. (dr)
[Meldung: 07. Nov. 2025, 20:35] [Kommentare: 0]
