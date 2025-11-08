amiga-news ENGLISH VERSION
09.Nov.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 08.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 08.11.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
REminiscence_0.5.5.lha    Games/Adventure           REminiscence is a re-im...
Easy2Install_1.3.lha      Network/PackageManager    A package manager to do...
CPU-M_0.3.5.lha           System/Monitoring         System Information Tool
Vim_9.1.1869.lha          Text/Edit                 A highly configurable t...
(snx)

[Meldung: 09. Nov. 2025, 08:33] [Kommentare: 0]
