09.Nov.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 08.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 08.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
uade.i386-aros.lha           aud/pla 3Mb   Unix Amiga Delitracker Emulator
love-0.8.0.i386-aros.lha     dev/mis 4Mb   2D framework for games
mupen64.i386-aros.zip        emu/gam 5Mb   Cross-platform plugin-based N64 ...
tailtale.i386-aros.lha       gam/puz 34Mb  Arcade puzzler with Manga theme
quickpart-icons.zip          gra/ico 66kb  Icon Drawer and program kensv4 a...
asum.i386-aros.lha           uti/tex 60kb  Very fast MD5 checksum tool
(snx)

[Meldung: 09. Nov. 2025, 08:33] [Kommentare: 0]
