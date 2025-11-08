amiga-news ENGLISH VERSION
09.Nov.2025



 Aminet-Uploads bis 08.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 08.11.2025 dem Aminet hinzugefügt:
gts-omt.lha                    demo/aga   769K  OS3 Giants - One More Time ...             
AmiBlitz3.11.lha               dev/blitz   11M  OS3 V3.11 of AmiBlitz3 (ful...        
makedepend_AmiMod.lha          dev/c       55K  OS3 makedepend bugfixed + m... 
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.4M  OS3 Game Creator with AGA s...            
BackUp.lha                     disk/bakup 112K  OS3 A directory mirroring b...       
rkrm-dos.pdf                   docs/misc  1.6M  GEN RKRM AmigaDOS                            
Settlers2Prefs.lha             game/edit   10K  OS3 Prefs GUI for Settlers ...                 
AB3D2_TKG_Rebuilt.lha          game/patch 633K  OS3 Replacement binaries fo...           
legacydemo.lha                 game/role  5.0M  OS3 Legacy RPG demo                          
D1X_Rebirth_RTG.lha            game/shoot 4.3M  OS3 Amiga port of Descent (...      
OpenLara-demo.zip              game/shoot 5.3M  OS3 Tomb Raider - OpenLara ...              
OpenDUNE_AGA.lha               game/strat 787K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
ATcad-Turbo.zip                gfx/edit   346K  OS3 2D-CAD-Program                           
DOSBox_RTG.lha                 misc/emu   1.9M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
StickersRenew-Volume2.zip      pix/illu   179M  GEN 181 disks and CD labels...     
Annotate_src.lha               text/edit  426K  GEN Text Editor with advanc...
Annotate_usr.lha               text/edit  1.5M  VAR Programmer's Text E...  
neatvi.lha                     text/edit  140K  MOS Neat vi clone                            
nextvi.lha                     text/edit  239K  MOS Next vi clone                            
asum.lha                       util/misc   60K  VAR Very fast MD5 checksum ...              
ViNCEd.lha                     util/shell 873K  OS3 ViNCEd, the CON: with ^...
(snx)

[Meldung: 09. Nov. 2025, 08:33] [Kommentare: 0]
