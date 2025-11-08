|ENGLISH VERSION
|09.Nov.2025
| Aminet-Uploads bis 08.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 08.11.2025 dem Aminet hinzugefügt:
gts-omt.lha demo/aga 769K OS3 Giants - One More Time ... AmiBlitz3.11.lha dev/blitz 11M OS3 V3.11 of AmiBlitz3 (ful... makedepend_AmiMod.lha dev/c 55K OS3 makedepend bugfixed + m... REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.4M OS3 Game Creator with AGA s... BackUp.lha disk/bakup 112K OS3 A directory mirroring b... rkrm-dos.pdf docs/misc 1.6M GEN RKRM AmigaDOS Settlers2Prefs.lha game/edit 10K OS3 Prefs GUI for Settlers ... AB3D2_TKG_Rebuilt.lha game/patch 633K OS3 Replacement binaries fo... legacydemo.lha game/role 5.0M OS3 Legacy RPG demo D1X_Rebirth_RTG.lha game/shoot 4.3M OS3 Amiga port of Descent (... OpenLara-demo.zip game/shoot 5.3M OS3 Tomb Raider - OpenLara ... OpenDUNE_AGA.lha game/strat 787K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... ATcad-Turbo.zip gfx/edit 346K OS3 2D-CAD-Program DOSBox_RTG.lha misc/emu 1.9M OS3 Amiga port of DOSBox StickersRenew-Volume2.zip pix/illu 179M GEN 181 disks and CD labels... Annotate_src.lha text/edit 426K GEN Text Editor with advanc... Annotate_usr.lha text/edit 1.5M VAR Programmer's Text E... neatvi.lha text/edit 140K MOS Neat vi clone nextvi.lha text/edit 239K MOS Next vi clone asum.lha util/misc 60K VAR Very fast MD5 checksum ... ViNCEd.lha util/shell 873K OS3 ViNCEd, the CON: with ^...(snx)
[Meldung: 09. Nov. 2025, 08:33]
