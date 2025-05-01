|10.Nov.2025
| E-Mail-Programm: Dritte Testversion 0.1.3 von AMail verfügbar
Ryan 'bluewizard' Stapleton hat eine dritte Testversion 0.1.3 von "AMail" veröffentlicht, seiner Umsetzung eines modernen E-Mail-Programms für AmigaOS 3.2, das IMAP und SMTP unterstützt (Video über die Vorgängerversion).
Die aktuelle Version 0.13 von "AMail", Stapletons Beitrag zum Amiga 40 Tools Jam, bietet Änderungen, von denen der Autor hofft, dass sie den benötigten Stapelspeicher reduzieren werden. Ebenso wurden einige Änderungen am Aussehen des Einstellungsfensters vorgenommen, um das Hinzufügen von Optionen in Zukunft zu vereinfachen. Die Änderungen im Einzelnen:
- Code cleanup
- Internal logging changes
- Simplify reading/writing messages to disk
- Syncing messages to disk should be fasterv
- Update Settings window to a new layout
- Update memory usage for Fetch Email to hopefully use less stack memory.
- Add Network timeout setting for those that talk to slow servers. Can set to 1-5 seconds.
