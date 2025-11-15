amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
11.Nov.2025



 Veranstaltung: RetroGamesCon am 15.11.2025 in Heusenstamm
Am kommenden Samstag, 15. November 2025, findet in Heusenstamm bei Frankfurt erneut die RetroGamesCon statt, ein beliebtes Treffen für Fans klassischer Computer-, Konsolen- und Arcade-Systeme. Besucher können sich zwischen 11 und 16 Uhr in der Martinseehalle auf zahlreiche Aussteller, Spielstationen, Händlerstände, Turniere und Community-Projekte freuen. (nba)

[Meldung: 11. Nov. 2025, 20:54] [Kommentare: 1 - 12. Nov. 2025, 08:21]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.