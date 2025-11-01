|11.Nov.2025
| Reportage: Golem.de berichtet über "Neue Spiele für alte Hardware"
Sönke Siemens und Benedikt Plass-Fleßenkämper widmen sich auf Golem.de in einem aktuellen Beitrag dem Trend, klassische Heimcomputer und Konsolen mit neuen Spielen zu versorgen. Im Artikel mit dem Titel "New Retro: Neue Spiele für alte Hardware" werden "fünf herausragende New-Retro-Games" vorgestellt, bei denen Entwickler gezielt für Retro-Plattformen neue Releases schaffen. Dabei werfen sie einen Blick auf "Die Siedler 2" für den Amiga, "Eye of the Beholder" und "Sam's Journey" für den Commodore 64, "Micro Mages" für das Nintendo Entertainment System und "Goodboy Galaxy" für den Nintendo Game Boy Advance.
Es wird gezeigt, wie mit modernen Mitteln und unter Beachtung der historischen Einschränkungen faszinierende Projekte entstehen - von technischen Machbarkeiten bis hin zu kreativen Interpretationen klassischer Genres. Besonders spannend: Der Beitrag eröffnet den Blick darauf, wie altgediente Hardware heute noch neue Geschichten erzählen kann. (nba)
