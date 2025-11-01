amiga-news ENGLISH VERSION
12.Nov.2025



 OnyxSoft: MUI-Entwicklungsumgebung ADE 3.4.0
Daniel Westerberg vermisste ein Komplettpaket für die Entwicklung von MUI-Programmen, weshalb er es selbst zusammengestellt hat. Das Amiga Development Environment enthält u.a. GCC 3.4.0, die NDK-3.9-Includes und -Autodocs sowie MUI38dev. Weitere Includes können im entsprechenden Verzeichnis ergänzt werden.

Download: ade_ndk_mui.lha (23 MB) (snx)

[Meldung: 12. Nov. 2025, 08:45] [Kommentare: 1 - 12. Nov. 2025, 12:45]
