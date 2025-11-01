|ENGLISH VERSION
|12.Nov.2025
| Video: Platinenbestückung des Mini-ITX-Amigas Alicia 1200
Unter dem Titellink zeigt Neil Hamer von "Retro4u" das Bestücken der Alicia-Platine. Hierbei handelt es sich um ein Amiga-1200-kompatbles Mainboard im Mini-ITX-Format, sodass entsprechende PC-Gehäuse Verwendung finden können. (snx)
[Meldung: 12. Nov. 2025, 08:46] [Kommentare: 0]
