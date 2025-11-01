amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
12.Nov.2025



 Video: Platinenbestückung des Mini-ITX-Amigas Alicia 1200
Unter dem Titellink zeigt Neil Hamer von "Retro4u" das Bestücken der Alicia-Platine. Hierbei handelt es sich um ein Amiga-1200-kompatbles Mainboard im Mini-ITX-Format, sodass entsprechende PC-Gehäuse Verwendung finden können. (snx)

[Meldung: 12. Nov. 2025, 08:46] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.