Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat ein sechtes Update für die Version 10 seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Änderungen seit der letzten Veröffentlichung:
- Fixed css gradients
- Youtube steering now uses wayfarer.icu/embed.htm instead of youtube-nocookie.com
- Fixed default settings not being set up with correct pre-defines for youtube
- Rebased to WebKitGTK 2.48.6
