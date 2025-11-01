amiga-news ENGLISH VERSION
13.Nov.2025
Stefan Höltgen


 Magazin-Scans: Alle "HC - Mein Heim-Computer"-Ausgaben zum Download
Stefan Höltgen hat vom Herausgeber der "HC - Mein Home-Computer" die Erlaubnis erhalten, Scans des Magazins im Internet zu vertreiben. Das angebotene Archiv enthält alle Ausgaben (November 1983 bis Oktober 1986), im letzten Erscheinungsjahr hatten auch Amiga-Inhalte den Weg ins Heft gefunden. (cg)

[Meldung: 13. Nov. 2025, 23:16] [Kommentare: 0]
