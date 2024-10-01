|14.Nov.2025
Patrick Schwedt / Patricks_Retro_Corner (ANF)
Amiga-500-Guide: Finale Version der Anleitung für (Wieder-) Einsteiger
Vergangenes Jahr hat Patrick Schwedt eine PDF-Datei mit allerlei Hinweisen für diejenigen verfasst, die sich erstmals bzw. nach längerer Zeit wieder einen Amiga 500 angeschafft haben. Nach einer zweiten überarbeiteten Version steht nun die finale Version im Aminet bereit, die nun fast 80 Seiten umfasst. Der an Einsteiger und Wiedereinsteiger gerichtete Guide befasst sich mit verschiedenen Hardwarethemen, Bezugsquellen, Empfehlungen, Anleitungen und der persönlichen Amigageschichte des Autors. Das Buch in PDF-Format soll zeigen, was aktuell mit dem Amiga 500 möglich ist. (dr)
