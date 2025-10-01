|15.Nov.2025
| 3D-Strategiespiel: Neue Demoversion von Axion
Axion von VirtualAssets ist ein experimentelles 3D-Taktikspiel für den Amiga, das derzeit in der Entwicklung steht (amiga-news.de berichtete). Die nun verfügbare neue Demoversion enthält mehrere Änderungen am Design der Engine. Wie der Autor schreibt, sei die AGA/ECS-Version lediglich eine Hommage an den klassischen Amiga, grundsätzlich ziele die Engine auf Maschinen mit RTG oder extrem beschleunigtem 68k ab. Änderungen:
(dr)
- UI enhancements
- Added scenario manager
- Added map selection mode
- Fixes and optimizations
- Added game engine features
- Accelerated C2P
- General structure reorganization
- Experimental engine for 68030 processors
- Lowered memory requirement
[Meldung: 15. Nov. 2025, 06:59] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]