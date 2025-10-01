amiga-news ENGLISH VERSION
15.Nov.2025



 3D-Strategiespiel: Neue Demoversion von Axion
Axion von VirtualAssets ist ein experimentelles 3D-Taktikspiel für den Amiga, das derzeit in der Entwicklung steht (amiga-news.de berichtete). Die nun verfügbare neue Demoversion enthält mehrere Änderungen am Design der Engine. Wie der Autor schreibt, sei die AGA/ECS-Version lediglich eine Hommage an den klassischen Amiga, grundsätzlich ziele die Engine auf Maschinen mit RTG oder extrem beschleunigtem 68k ab. Änderungen:
  • UI enhancements
  • Added scenario manager
  • Added map selection mode
  • Fixes and optimizations
  • Added game engine features
  • Accelerated C2P
  • General structure reorganization
  • Experimental engine for 68030 processors
  • Lowered memory requirement
(dr)

[Meldung: 15. Nov. 2025, 06:59] [Kommentare: 0]
