|15.Nov.2025
| AmigaOS 4: E-UAE PowerPC JIT 1.1.2
Mitte Mai hatte Kjetil 'LiveForIt' Hvalstrand die Version 1.1.0 der Integration eines Just-in-time-Compilers in den Amiga-Emulator E-UAE für PowerPC-Systeme veröffentlicht. Nach einem ersten Update auf die Version 1.1.1 hat er nun ein weiteres Update mit folgenden Änderungen veröffentlicht:
Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar.
(dr)
- Auto center window in AmigaGFX mode
- new console_output option
- on full-screen mode, now use window size to find a screen mode that matches
- AGA might be a little faster (Edge detection, scanline change check, code unrolled)
- an early early pre-alfa AHI driver support (is not recommended to install)
