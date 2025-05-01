amiga-news ENGLISH VERSION
15.Nov.2025



 Programmierwettbewerb: Platzierungen des Amiga 40 Tools Jam
Anlässlich des 40. Geburtstags des Amigas war im Mai der Amiga 40 Tool Jam ausgerufen worden: Ein Programmierwettbewerb für kleine Tools rund um den Amiga. Am 25. Oktober war Einsendeschluss, inzwischen wurden die Stimmen der 55 an der Abstimmung teilnehmenden Amiga-Fans ausgewertet.

Gewonnen hat IFFChunkTool, ein Kommandozeilenprogramm zur Manipulation von IFF-Chunks. Auf den weiteren Plätzen folgen der E-Mailer AMail und der WBShortcutMaker. Eine Übersicht über alle eingereichten Tools und deren Platzierung ist der offiziellen Rangliste zu entnehmen. (cg)

[Meldung: 15. Nov. 2025, 23:47] [Kommentare: 1 - 16. Nov. 2025, 10:48]
