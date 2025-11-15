amiga-news ENGLISH VERSION
16.Nov.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 15.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 15.11.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
Wayfarer_10.6.lha         MorphOS-update            Wayfarer is the latest ...
LilCalendar_2.8.lha       Office/Organizer          Versatile calender and ...
(snx)

[Meldung: 16. Nov. 2025, 11:46] [Kommentare: 0]
