|17.Nov.2025
| AmigaOS 4: Lüttje Bookholler 1.89
LüttjeBookholler ist nieder- oder plattdeutsch und bedeutet "Kleiner Buchhalter". Das Programm ist eine Finanzverwaltung nach dem Prinzip der doppelten Buchführung und ermöglicht einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Die Daten können entweder per Hand eingepflegt oder mit einem CSV-Export aus dem Online-Konto befüllt werden. Die Änderungen seit der Version 1.87:
(dr)
- Falsches Icon und Readme korrigiert
- Mehrere Fehler in Import-Filter Dialog korrigiert
- Kategorie "Dialog" meldet nun bekannten Kategorienamen und reduziert nicht mehr die Anzahl
[Meldung: 17. Nov. 2025, 06:23] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]