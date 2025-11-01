amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
18.Nov.2025



 OnyxSoft: Texteditor Annotate 3.1.1
Die Entwicklergruppe OnyxSoft hat seinen Texteditor Annotate aktualisiert. Der quelloffene Editor bietet u.a. Syntax-Highlighting, unlimitiertes Undo/Redo und Unterstützung für mehrere Clipboards und liegt für alle Amiga-Systeme vor. Änderungen der Version 3.1.1:
  • Fix the crash bug in the AmigaOS 3 68k version. The bug depended on the font size, which is why I never noticed it when developing this code.
  • Version string was wrong in the auto-update system, so it never detected new versions automatically.
  • Simpler error message when the syntax definition cannot find the autodocs it tries to load.
(nba)

[Meldung: 18. Nov. 2025, 19:45] [Kommentare: 2 - 18. Nov. 2025, 20:50]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.