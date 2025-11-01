18.Nov.2025









Blog: Restaurierung und Ausbau eines Amiga 500

Auf PimpMyRetro wurde ein ausführlicher Bericht über die Restaurierung und den Ausbau eines Amiga 500 veröffentlicht. Neben der kompletten Reinigung und Aufarbeitung des Gehäuses erhielt das Gerät eine IDE68k-Erweiterung mit 512-MB-CF-Karte sowie 8 MB Fast-RAM. Auffällig ist außerdem, dass das verbaute Rev-6A-Board bereits über einen Agnus 8372A verfügt und damit intern für 1 MB Chip-RAM vorbereitet war.



Der Autor richtet das System auf Workbench 1.3 ein und zeigt eine Reihe klassischer Tools und Utilities, die das Setup ergänzen. Der Beitrag erklärt die Restaurierung und Einrichtung Schritt für Schritt und bietet damit einen kompakten Einblick in ein gelungenes Retro-Upgrade, das Originaloptik und moderne Verbesserungen verbindet. (nba)



[Meldung: 18. Nov. 2025, 20:03] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

