|19.Nov.2025
| Vortragsvideo: Reshoot Proxima 3 - Fünf Gründe, Retrospieleentwicklung zu hassen
Im August hat Richard Löwenstein auf der futuRETRO, einer Veranstaltung der Technischen Hochschule Augsburg, unter dem Titel: "Five reasons why you should hate retro game development" einen dennoch deutschen Vortrag über sein Spiel Reshoot Proxima 3 gehalten. Aufgezeichnet von Michael Spindler ist dieser als Video unter dem Titellink abrufbar. (snx)
[Meldung: 19. Nov. 2025, 09:09] [Kommentare: 0]
