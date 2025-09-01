|ENGLISH VERSION
|
|19.Nov.2025
| AmigaOS 4: Serious-Sam-Portierung veröffentlicht
Nach der MorphOS-Portierung durch Bruno 'BeWorld' Peloille und Szilárd 'BSzili' Biró hat Steffen 'MagicSN' Häuser nun wie angekündigt seine Umsetzung des Ego-Shooters Serious Sam für AmigaOS 4 veröffentlicht. Zusätzlich benötigt werden die Originaldateien des Spiels.
Download: serioussam.lha (339 MB) (snx)
|
