Windows: Emu68-Imager Testversion 2.0.4

Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Derzeit überarbeitet der Autor sein Tool und weist darauf hin, die neue Version 2.0.4 (das zip-Archiv wird als "Source Code" bezeichnet, enthält aber das PowerShell-Skript) nur zu Testzwecken und für den tatsächlichen Gebrauch die Version 1.0.6.5 zu verwenden. Die Änderungen seit Version 2.0.3: added Framethrower parameters to cmdline.txt

added warning if running Windows in scaled mode since GUI will have issues

fixed issue where some input boxes in GUI were ignored

updated to use latest version of HST imager

fixed some issues where icon positioning wasn't always working (mainly 3.9)

various other bug fixes (cg)



