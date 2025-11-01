|20.Nov.2025
| Freier USB-Adapter für Eingabegeräte: HID2AMI Revision 3.1
Mit HID2AMI lassen sich USB-Eingabegeräte ("HID", "Human Interface Devices") an einem Amiga betreiben. Die Unterlagen für Gehäuse, Platine und Firmware des auf einem ARM-Mikro-Controller basierten Adapters stehen bei Github zur Verfügung, der Entwickler selbst bietet gelegentlich kleine Stückzahlen des Produkts zum Kauf an. Die neue Revision 3.1 der Platine ist noch mal etwas kleiner ausgefallen als der Vorgänger. Außerdem kann der Firmware jetzt mittels DIP-Schalter mitgeteilt werden, an welches Host-System (Amiga, Atari ST oder C64) der Adapter angeschlossen ist. (cg)
