amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
20.Nov.2025



 Printmagazin: Retro Gamer 1/26 mit großem Amiga-Teil
Die aktuelle Ausgabe 1/26 der deutschsprachigen "Retro Gamer" bietet anlässlich des 40. Geburtstags des Amigas eine 22 Seiten umfassende Titelstory zu Commodores Multimedia-Rechner. Die gedruckte Ausgabe wird über den Zeitschriftenhandel vertrieben oder ist bei der Redaktion für 14,90 Euro erhältlich, eine digitale Ausgabe (PDF) kostet 12,90 Euro. (cg)

[Meldung: 20. Nov. 2025, 21:07] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.