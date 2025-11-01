|20.Nov.2025
| Printmagazin: Retro Gamer 1/26 mit großem Amiga-Teil
Die aktuelle Ausgabe 1/26 der deutschsprachigen "Retro Gamer" bietet anlässlich des 40. Geburtstags des Amigas eine 22 Seiten umfassende Titelstory zu Commodores Multimedia-Rechner. Die gedruckte Ausgabe wird über den Zeitschriftenhandel vertrieben oder ist bei der Redaktion für 14,90 Euro erhältlich, eine digitale Ausgabe (PDF) kostet 12,90 Euro. (cg)
[Meldung: 20. Nov. 2025, 21:07] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]