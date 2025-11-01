|ENGLISH VERSION
|20.Nov.2025
Amigans
| Abo-Modell: "Kea Campus" schließt, Inhalte als kostenpflichtiger Download
Die Idee hinter Hans de Ruitzers "Kea Campus" war, zahlenden Mitgliedern hochwertige Inhalte u.a. zu Themen der AmigaOS-4-Programmierung zur Verfügung zu stellen. Das im August 2024 gestartete Projekt wird jetzt wieder aufgegeben, da de Ruiter aufgrund beruflicher Veränderungen die Zeit für die Erstellung weiterer Inhalte fehlt.
Zum Abschluss können Nichtmitglieder die gesamten Inhalte des Kea Campus mit einer Einmahlzahlung als Download erwerben, eine Übersicht über die im 40 US-Dollar teuren Paket enthaltenen Inhalte ist der Shop-Seite zu entnehmen. (cg)
[Meldung: 20. Nov. 2025, 21:17] [Kommentare: 3 - 20. Nov. 2025, 22:57]
