|22.Nov.2025
Vingt Trois Seize
| A1200-Motherbord im Mini-ITX-Format: Alicia 1200 kann vorbestellt werden
"Alicia" ist ein Nachbau der A1200-Hauptplatine im Mini-ITX-Formfaktor, für den ersten Produktionslauf werden ab sofort Vorbestellungen angenommen. Wer die Platine jetzt für 255 GBP (rund 290 Euro) bestellt, erhält das Produkt laut Herstellerangaben "schätzungsweise um Weihnachten herum". Alicia 1200 kann mit folgenden Eigenschaften aufwarten:
Die Platine wird teilbestückt geliefert: Die rund 450 passiven Komponenten, vier kleinere ICs sowie ein 120-poliger Konnektor für den Tornado-V2-Anschluss sind bereits verlötet. Alle sonstigen Komponenten (Liste aller benötigten Bauteile) muss der Kunde selbst besorgen und montieren. (cg)
- Anschlüsse für Tastatur und Maus (DIN-Stecker), 2x DB9-Joystickport, DB15-RGB-Video, Stereo-Audio
- interne Header für seriellen und parallelen Port sowie Diskettenlaufwerk
- A1200-kompatible IDE- und Uhrenport-Anschlüsse
- interner Erweiterungsport für digitale und analoge Video-Erweiterungen ("VP2")
- 120-poliger Erweiterungsbus ("Tornado V2") für Turbo-, Grafik- oder Netzwerkkarten. Ein Adapter zum Anschluss bestehender A1200-Trapdoor-Karten ist separat erhältlich.
- 16-Bit PCMCIA-Anschluss
[Meldung: 22. Nov. 2025, 22:44] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]