22.Nov.2025



 Stierkampf-Simulation: Demoversion von "Ole Toro 2"
"Ole Toro 2" soll eine Stierkampf-Simulation werden, eine Demoversion zeigt jetzt den allerersten Level. Der Entwickler bittet um "Geduld und konstruktives Feedback". (dr)

[Meldung: 22. Nov. 2025, 22:48]
