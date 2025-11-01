|ENGLISH VERSION
|22.Nov.2025
| Aufbau-Strategie: Erfahrungsbericht zu "Die Sielder II"
In einem ausführlich bebilderten Bericht schildert "Epsilon" seine Erfahrungen mit der kürzlich veröffentlichten PC-Portierung "Die Siedler II". (cg)
[Meldung: 22. Nov. 2025, 22:51] [Kommentare: 0]
