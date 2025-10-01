|23.Nov.2025
Amiga.org (Forum)
| Veranstaltung: Videos von der AmiWest 2025
Robert Bernardo hat begonnen, seine Videos von der diesjährigen AmiWest im kalifornischen Sacramento auf YouTube bereitzustellen. Im Forum von Amiga.org unter dem Titellink findet nach und nach eine Ergänzung statt, zum Meldungszeitpunkt verfügbar waren die Eröffnungsreden von Brian Deneen, Präsident des ausrichtenden Sacramento Amiga Computer Club, und Trevor Dickinsons (A-EON Technology) sowie die Ausführungen Stephen Solies zur geplanten Unterstützung mehrerer Prozessorkerne durch AmigaOS 4.1. (snx)
[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]