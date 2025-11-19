amiga-news ENGLISH VERSION
23.Nov.2025



 WHDLoad: Neue Pakete bis 22.11.2025
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 22.11.2025 hinzugefügt:
  • 2025-11-20 fixed: Tinyus (Abyss) boss bug level 1 fixed, CD32 buttons added (Info, Image)
  • 2025-11-19 updated: F-29 Retaliator (Ocean) patch rewritten, startup crash/black screen fixed, more versions supported, speed improved, self-modifying code removed, audio glitches fixed (Info)
[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58]
