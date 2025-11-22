amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

23.Nov.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 22.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 22.11.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
WebRadio_3.5.lha          Ambient/Screenbar         A sbar plugin to listen...
OpenGW_1.1.lha            Games/Shoot2D             Port of OpenGW by Papio...
Wayfarer_11.0.lha         MorphOS-update            Wayfarer is the latest ...
Annotate_3.1.1.lha        Text/Edit                 A text editor with adva...
neatvi-17.lha             Text/Edit                 Neat vi clone
nextvi-2.1.lha            Text/Edit                 Nextvi is a vi/ex edito...
(snx)

[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58] [Kommentare: 0]
.
.