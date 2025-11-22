|ENGLISH VERSION
|23.Nov.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 22.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 22.11.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
WebRadio_3.5.lha Ambient/Screenbar A sbar plugin to listen... OpenGW_1.1.lha Games/Shoot2D Port of OpenGW by Papio... Wayfarer_11.0.lha MorphOS-update Wayfarer is the latest ... Annotate_3.1.1.lha Text/Edit A text editor with adva... neatvi-17.lha Text/Edit Neat vi clone nextvi-2.1.lha Text/Edit Nextvi is a vi/ex edito...(snx)
