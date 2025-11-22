|ENGLISH VERSION
|23.Nov.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 22.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 22.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
wcs_manual.zip doc/man 38Mb Manual for WCS annotate.i386-aros.lha uti/tex 1Mb Programmer's Text Editor, a... annotate_src.lha uti/tex 445kb Source code of the text editor A...(snx)
[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58] [Kommentare: 0]
