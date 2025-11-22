amiga-news ENGLISH VERSION
23.Nov.2025



 OS4Depot-Uploads bis 22.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 22.11.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
amiarcadia.lha           emu/gam 11Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
serioussam.lha           gam/fps 339Mb 4.0 OpenSource Port of Serious Sam T...
opengw.lha               gam/shm 69Mb  4.1 Open Geometry Wars
dirmeup_demo.lha         uti/fil 15Mb  4.1 Amiga Files Explorer
annotate.lha             uti/tex 1Mb   4.0 Programmer's Text Editor wi...
annotate_src.lha         uti/tex 445kb 4.0 Programmer's Text Editor (s...
alignwindows.lha         uti/wor 23kb  4.1 Workbench tool to stack windows
hexview.lha              uti/wor 27kb  4.0 A utility to view a file in a he...
(snx)

[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58] [Kommentare: 0]
