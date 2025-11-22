amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

23.Nov.2025



 Aminet-Uploads bis 22.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 22.11.2025 dem Aminet hinzugefügt:
LuettjeBookholler.lha          biz/misc   1.7M  OS4 Little Personal Finance...          
bebboget.lha                   comm/net   353K  OS3 get https files for the...    
curl-8.18-DEV-18112025.lha     comm/tcp   3.7M  OS3 File and data transfer ...      
wcs_manual_v1.1.pdf            docs/misc   43M  GEN World Construction Set ...       
ScummVM_AGA_060.lha            game/misc   55M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
ScummVM_RTG_060.lha            game/misc   56M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
AB3D2_TKG_Rebuilt.lha          game/patch 633K  OS3 Replacement binaries fo...           
leftys.lha                     game/role   77K  OS3 Point'n click adven...                  
BOOM_AGA.lha                   game/shoot 1.1M  OS3 Amiga port of BOOM (DOOM)                
BOOM_RTG.lha                   game/shoot 1.1M  OS3 Amiga port of BOOM (DOOM)                
OpenDUNE_RTG.lha               game/strat 786K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
Michelangelo.lha               gfx/edit   263K  OS3 Graphic/paint power too...                 
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
AmiVms.lha                     misc/emu   3.9M  OS3 Simulates OpenVMS comma...               
DOSBox_RTG.lha                 misc/emu   1.9M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
AT-Wallpaper01.jpg             pix/misc   2.0M  GEN HD-Wallpaper #01                         
AT-Wallpaper02.jpg             pix/misc   1.2M  GEN HD-Wallpaper #02                         
AT-Wallpaper03.jpg             pix/misc   1.8M  GEN HD-Wallpaper #03                         
AT-Wallpaper04.jpg             pix/misc   1.7M  GEN HD-Wallpaper #04                         
AT-Wallpaper05.jpg             pix/misc   1.0M  GEN HD-Wallpaper #05                         
AT-Wallpaper06.jpg             pix/misc   1.2M  GEN HD-Wallpaper #06                         
AT-Wallpaper07.jpg             pix/misc   1.8M  GEN HD-Wallpaper #07                         
AT-Wallpaper08.jpg             pix/misc   2.0M  GEN HD-Wallpaper #08                         
AT-Wallpaper09.jpg             pix/misc   1.2M  GEN HD-Wallpaper #09                         
Annotate_src.lha               text/edit  445K  GEN Programmer's Text E...        
Annotate_usr.lha               text/edit  1.5M  VAR Programmer's Text E...                 
unzip610.lha                   util/arc   102K  MOS Extracts ZIP archives                    
flist.lha                      util/cli     1K  OS3 Shows Directories, like... 
asum.lha                       util/misc   61K  VAR Very fast MD5 checksum ...              
NOP-Handler.lha                util/misc   26K  VAR Handler for instant rea...     
VATestprogram.zip              util/misc  9.1M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
WebRadio_sbar.lha              util/wb    399K  MOS A sbar plugin to listen...
(snx)

[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58] [Kommentare: 0]
.