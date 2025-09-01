|ENGLISH VERSION
|
|24.Nov.2025
| Veranstaltung: Videos vom 26. Amiga-Meeting Nord
Vom 31. Oktober bis 2. November fand die 26. Auflage des Amiga-Meetings Nord in Neumünster statt. Nun hat der Ausrichter einige Videos der Veranstaltung veröffentlicht:
Simon Neumann von Alinea präsentierte einige Produkte aus seinem Shop, wie zum Beispiel Langley 1200, MAS-Player Pro2+, Octodapter u.a.
Oliver Achten zeigte in seiner Präsentation zunächst die Zorro-II-Soundkarte AmiGUS (amiga-news.de berichtete). Im Anschluss zeigte er den Prototypen der Grafikkarte "P-Vision" für den PCMCIA-Port eines Amiga 1200 oder Amiga 600. Grundidee war auch solchen Amigasystemen eine RTG-Lösung zu bieten, die kein RTG onboard (durch z.B. Warp 1260 oder der PiStorm) hat: Amigas mit Blizzard oder Apollo-Turbokarten. Zielplattform ist ein 68030-Prozessor. Features:
Wie bei der AmiGUS soll es eine Open-Source-, als auch eine von Alinea vertriebene Variante geben.
Schließlich präsentierte Achim Pankalla seine AmigaOS4-Finanzverwaltung "Lüttje Bookholler" (amiga-news.de berichtete). (dr)
[Meldung: 24. Nov. 2025, 06:17] [Kommentare: 0]
|
