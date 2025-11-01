|ENGLISH VERSION
|
|25.Nov.2025
| Shoot 'em Up: Wings of Fear veröffentlicht
Das actiongeladene Shoot 'em Up "Wings of Fear" von Entwickler Roar Tjørhom (alias Roartj) ist jetzt für AGA-Amigas verfügbar. In dem Titel steuern die Spieler einen Sopwith Camel Doppeldecker im Ersten Weltkrieg auf geheimer Mission - inklusive 6 Haupt-Leveln mit zwei Bombeneinsätzen, 6 Bonus-Leveln, 5 Bossen, 5 Spielorten, 5 Musikstücken und einer Farbpalette mit 78 Farben.
Entwickelt mit der Scorpion Engine wurde Wings of Fear unter anderem mit Code-Hilfe von Mixels Lab und den Trackern Márton Imre Gáspár sowie Frank Ewil "Curt Cool" Larsen.
Mindestanforderung ist ein Amiga mit AGA-Chipsatz, 2 MB Chip RAM und 2 MB Fast RAM. Eine OCS/ECS-Portierung ist geplant. (nba)
[Meldung: 25. Nov. 2025, 12:12] [Kommentare: 0]
|
