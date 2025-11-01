|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|25.Nov.2025
| Rückblick: amiga40-Reportage auf heise online
Das weltweit größte Treffpunkt für Amiga-Fans, die amiga40 in Mönchengladbach, lockte über 2.000 Besucher anlässlich des 40. Geburtstags des Amigas an. René Meyer berichtet auf heise online ausführlich über die Veranstaltung, die Neuheiten und Besonderheiten der Messe. (nba)
[Meldung: 25. Nov. 2025, 12:21] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.