|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|26.Nov.2025
| MorphOS: XML-Viewer 0.17 (Betaversion)
Michal 'rzookol' Zukowskis XML-Viewer ist ein kleines MUI-Programm auf Basis der expat.library zum Anzeigen von XML-Dateien für MorphOS, dessen letzte Version vor neun Jahren erschien. Nun hat der Autor die Arbeit daran wiederaufgenommen und stellt eine Betaversion des XML-Viewers 0.17 zur Verfügung. (snx)
[Meldung: 26. Nov. 2025, 10:52] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.