amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
26.Nov.2025



 Web-Browser: MUI-Version von NetSurf 3.11
Die Version 3.11 des Web-Browsers NetSurf liegt für AmigaOS 3.x in einer ReAction-Variante von Chris Young sowie in einer SDL-basierten von Artur Jarosik vor. Letzterer hat nun auch eine MUI-Fassung begonnen, von welcher bereits erste Veröffentlichungen des derzeitigen Entwicklungsstandes vorgenommen wurden. (snx)

[Meldung: 26. Nov. 2025, 10:52] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.