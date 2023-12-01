|ENGLISH VERSION
|26.Nov.2025
| Web-Browser: MUI-Version von NetSurf 3.11
Die Version 3.11 des Web-Browsers NetSurf liegt für AmigaOS 3.x in einer ReAction-Variante von Chris Young sowie in einer SDL-basierten von Artur Jarosik vor. Letzterer hat nun auch eine MUI-Fassung begonnen, von welcher bereits erste Veröffentlichungen des derzeitigen Entwicklungsstandes vorgenommen wurden. (snx)
[Meldung: 26. Nov. 2025, 10:52] [Kommentare: 0]
