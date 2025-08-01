|26.Nov.2025
Paulee Bow (ANF)
| Video: Amiga 40 Theme (Vocal Mix)
Beauftragt von Bill Borsari für die Amiga-40-Veranstaltung im Silicon Valley im Rahmen der VCF West gab es ein offizielles Amiga-40-Musikstück von Vogue Renege. Dieses ist sowohl mit Gesang als auch instrumental auf Bandcamp sowie zusätzlich unter dem Titellink als YouTube-Video verfügbar. Bei der Erstellung sei reichlich Amiga-Hard- und -Software zum Einsatz gekommen. (snx)
[Meldung: 26. Nov. 2025, 10:52] [Kommentare: 0]
