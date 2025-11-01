amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

27.Nov.2025



 Shoot'em Up: Arpegio
"Apregio" (Video) wurde für den diesjährigen AmigaGameJam erstellt. Das horizontal scrollende Shoot'em Up wurde mit der Scorpion Engine erstellt und steht als OCS- und AGA-Version zur Verfügung. Ein A500 wird als Mindestanforderung angegeben, empfohlen wird jedoch eine AGA-Rechner mit 4 Megabyte Fast-RAM. (cg)

[Meldung: 27. Nov. 2025, 23:33] [Kommentare: 0]
