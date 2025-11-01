|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|28.Nov.2025
| Retrocomputer-Treff Niedersachsen: Termine für 2026
Für den Retrocomputer-Treff Niedersachsen stehen für das kommende Jahr nun zwei Termine fest: jeweils Samstag, 21.02. und 08.08.2026. Der Veranstaltungsort wird gewechselt: statt im Freizeitheim Döhren werden die Treffen nun Freizeitheim Ricklingen abgehalten. (dr)
[Meldung: 28. Nov. 2025, 06:16] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.