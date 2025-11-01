amiga-news ENGLISH VERSION
28.Nov.2025



 Retrocomputer-Treff Niedersachsen: Termine für 2026
Für den Retrocomputer-Treff Niedersachsen stehen für das kommende Jahr nun zwei Termine fest: jeweils Samstag, 21.02. und 08.08.2026. Der Veranstaltungsort wird gewechselt: statt im Freizeitheim Döhren werden die Treffen nun Freizeitheim Ricklingen abgehalten. (dr)

[Meldung: 28. Nov. 2025, 06:16] [Kommentare: 0]
