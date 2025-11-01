|ENGLISH VERSION
|29.Nov.2025
| Arcade-Klon: Submarine Attack
"Submarine Attack" (Video) ist ein mit der Scorpion Engine erstellter Klon des Arcade-Klassikers Depth Charge. Mindestanforderungen werden keine angegeben, das zum Download verfügbare Disk-Image trägt jedoch die Bezeichnung "SubA1200.adf". (cg)
[Meldung: 29. Nov. 2025, 23:21] [Kommentare: 0]
