29.Nov.2025



 Kommerzielles Jump'n Run: Demoversion von "Santastic"
Paul 'Tukinem' Tukatschs "Santastic" (Video) ist ein Flip-Screen-Jump'n Run, bei dem der Spieler in Person von Santa Claus Weihnachtspakete abliefern muss. Die Vollversion soll am 6. Dezember über K&A vertrieben werden, eine auf einige Minuten Spielzeit begrenzte Demoversion is ab sofort verfügbar.

Santastic läuft auf jedem Amiga mit einem Megabyte RAM, Ingame-Musik benötigt allerdings ein Megabyte Chip-RAM. Der Titel ist PAL- und NTSC-kompatibel. (cg)

