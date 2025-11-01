|ENGLISH VERSION
|29.Nov.2025
| AmigaOS 4: Diskettenleser Waffle nun lokalisiert
Andrea 'afxgroup' Palmatès "Waffle" ist eine Anpassung des Arduino-basierten Amiga-Disk-Lesegeräts "Drawbridge" an AmigaOS 4. Inzwischen ist Waffle lokalisiert, in einem Blog zählt der Entwickler die Verbesserungen der aktuellen Version auf, darunter Übersetzungen in sieben verschiedene Sprachen. (cg)
[Meldung: 29. Nov. 2025, 23:35] [Kommentare: 0]
