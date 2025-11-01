amiga-news ENGLISH VERSION
30.Nov.2025



 KI-Chatbot: AmigaGPT 2.13.1
Cameron Armstrong hat mit AmigaGPT ein Chatprogramm geschrieben, das auf ChatGPT basiert. Die Software unterstützt die neuesten OpenAI-Modelle einschließlich der o1-Familie und liegt in Varianten für AmigaOS 3.1, AmigaOS 4 und MorphOS vor.

Zu den Neuerungen der Version 2.13.0 zählen etwa die Unterstützung anderer Chat-Server mit dem OpenAI-API sowie nun auch von GPT-5.1 und ein Shell-Befehl "AskGPT" in Ergänzung zur MUI-Oberfläche. Die Version 2.13.1 bereinigt Fehler. (snx)

[Meldung: 30. Nov. 2025, 09:39] [Kommentare: 0]
