30.Nov.2025



 WHDLoad: Neue Pakete bis 29.11.2025
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 29.11.2025 hinzugefügt:
  • 2025-11-28 fixed: Batman the Movie (Ocean) another crash in level 5 fixed (Info)
  • 2025-11-28 improved: Batman the Movie (Ocean) self-modifying code removed, glitches/broken weapons fixed, level 5 crash fixed, caches can be enabled, two more versions supported, can disable audio filter (Info)
  • 2025-11-23 improved: Workbench 3.1 (CBM) offer different memory configurations using WHDLoad v20 MemConfig (Info)
  • 2025-11-23 improved: Workbench 1.3 (Amiga Inc.) offer different memory configurations using WHDLoad v20 MemConfig (Info)
(snx)

[Meldung: 30. Nov. 2025, 09:40] [Kommentare: 1 - 30. Nov. 2025, 23:38]
